علقت الإدارة العامة للمرور على ما تردد مؤخراً من عدم وجود نصوص بلوائحها تمنع استخراج المرأة لرخصة قيادة، مؤكدةً أن المرأة ممنوعة من قيادة السيارة أو استخراج رخصة قيادة بغض النظر عن وجود نصوص بذلك من عدمه.
وبيّن المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ”عين اليوم”، أن نظام المرور يمنع استخراج رخصة قيادة سيارة للمرأة أو تمكينها من القيادة بأي رخصة من العالم، موضحاً أن النظام لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة وإن حملت رخصة قيادة خليجية.
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