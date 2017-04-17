دعا الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض إلى عدم أخذ قضية البطالة في المملكة باعتبارها قضية هدامة، لافتاً إلى أهمية العمل الجاد على تحسين ظروف الخريجين بتدريبهم وإتاحة الفرص لهم.
وقال الأمير فيصل بن بندر إن البطالة موجودة في كل العالم ومنذ نشأة الإنسان وحتى الآن، ولا يجب النظر لها كقضية هدامة.
وأضاف خلال رعايته حفل تخرج طلاب معهد الإدارة العامة بالرياض، أن القطاع المختص في الدولة لمعالجة مشاكل البطالة؛ مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، مدرك جيداً لحجم المشكلة وأبعادها، وينظر إليها نظرة بحث وتقرير للمصير.وفق “أخبار 24”.
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