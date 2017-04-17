عبّر الإعلامي داوود الشريان عن اعتزازه وفخره بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي، من خلال تقبيله رؤوس 4 جنود استضافهم في برنامج “الثامنة” على قناة “mbc” أمس (الأحد).
وفي ختام حلقة البرنامج أصرّ الشريان على الجنود الأربعة، وهم من المصابين في المواجهات العسكرية، بأن يسمحوا له بتقبيل رؤوسهم، قائلاً لهم بأن تلك وصية أوصي بها، مضيفاً أنه يحاول التعبير عن شعور جميع السعوديين تجاه جنودهم الأبطال.
وأشار الشريان إلى أنه مذهول من القصص التي رُويت له خلال الحلقة، وكشفت عن مدى إيثار المرابطين في الحد الجنوبي على أنفسهم، بحيث إن كل فرد منهم يريد أن يضحي أكثر من أخيه؛ لدرجة أنهم يضحون في سبيل جثامين الشهداء.
وفق “أخبار 24”.
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