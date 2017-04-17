أكد اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية، إنزال قوات برية مصرية تتراوح أعدادها بين 30 إلى 40 ألف جندي على الأرض في اليمن؛ للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين.
وأضاف عسيري خلال استضافته في برنامج “مع تركي الدخيل” على قناة “العربية”، أن المملكة رفضت هذا الطلب؛ لأن منهجية العمل في اليمن تعمل في إطار استعادة الشرعية في اليمن بأيدي اليمنيين أنفسهم وعدم وضع قوات غير يمنية على الأراضي اليمنية، مبيناً أن مصر تشارك في استعادة الشرعية بجهود بحرية وجوية دون مشاركة برية.
وفق “أخبار 24”.
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