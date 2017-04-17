كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن شهر رمضان المبارك سيكون ضمن العام الدراسي للعشر سنوات المقبلة، مؤكداً أنه لن يحدث أي تغيير على هيكلة التقويم الدراسي للعام الجاري.
وأوضح، خلال حديث له في برنامج “ترند السعودية”، أن الدراسة في شهر رمضان أمر محسوم وفقاً للتقويم الدراسي خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وينبغي التعامل معه على أنه أمر واقع، لكونه شهر عمل وعبادة.
وأضاف العصيمي أن المساس بخطة التقويم الدراسي من شأنه أن يُحدث إشكالية اجتماعية وأسرية ودراسية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج