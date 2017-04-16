قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن البحث عن نصر في اليمن هو أمر غير موجود، مؤكدا على قدرة المملكة على احتلال اليمن خلال أيام.
ورد عسيري، خلال استضافته في برنامج “مع تركي الدخيل”، على قناة العربية، على سؤال: لماذا طال أمد الحسم العسكري؟ بقوله إن الحديث عن نصر عسكري هو عدم فهم لواقع العملية في اليمن، حيث إن هنالك قوات تحالف تساعد الحكومة الشرعية، ولذا فإن البحث عن نصر هو أمر غير موجود.
وأوضح أن التحالف يبحث عن تحقيق 3 أهداف: أولا، الحفاظ على الدولة اليمنية وهيكلها، والحفاظ على الحكومة وعلى مؤسسات الدولة، حتى لا تختفي الدولة اليمنية من المجتمع الدولي، وتصبح هناك دولة تستطيع أن تتواصل مع ذلك المجتمع، وتطالب بحقوق الشعب اليمني.
وأضاف أن الهدف الثاني هو تقليل الأخطار على المواطنين اليمنيين، وتقليل قدرة الميليشيات الحوثية على التأثير على حياة المواطنين يوميًا، لافتا إلى الهدف الثالث، وهو حماية الحدود السعودية بالطبع، وعدم السماح لهذه الميليشيات بأن تهدد حياتهم وحياة المواطن السعودي بشكل أو بآخر.
وأشار عسيري إلى تحقق جزء كبير من هذه الأهداف، فالحكومة الشرعية والرئيس اليمني موجودون حاليا في عدن، والحياة في وضعها الطبيعي، وهذه الحالة انتقلت إلى كثير من المحافظات، كما أن الحكومة الشرعية تسيطر على نحو 85% من الأراضي اليمنية.
وأكد أن القوات السعودية المتواجدة على الحدود عددها نحو 100 ألف جندي، وقادرة على احتلال اليمن في أيام، ولكن خيار النفس الطويل هو الأنسب.
وفق “أخبار 24”.
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