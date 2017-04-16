كشف الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض “قطار الرياض” عبر “تويتر”، عن صور جديدة تبرز معالم الإنجاز على مستوى المحطات العلوية والسطحية والأنفاق بمدينة الرياض.
وأظهرت الصور معالم جديدة للعمليات الإنشائية والتجهيز، والتي برزت بشكل واضح بمدينة الرياض، سواء على مستوى المحطات العلوية والمحطات الظاهرة على مستوى سطح الأرض، وكذلك المحطات المتواجدة تحت الأنفاق من المشروع.
يشار إلى أن “قطار الرياض” يبلغ طوله 176 كيلومتراً ويتكون من 6 مسارات، حيث يشمل المسار البنفسجي محور طريق عبدالرحمن بن عوف – الشيخ حسن بن حسين بن علي، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى يناير الماضي 48 %.
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