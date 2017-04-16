طرحت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، سؤالا على متابعيها بحسابها في “تويتر”، وتلقت إجابات متنوعة ومختلفة، كان منها الجاد، والطريف والساخر، والغريب، ومنها ما كان بمقطع فيديو، وآخر بتغريدة، ثم نشرت الوزارة الإجابة لاحقًا.
وكان سؤال الوزارة الذي طرحته هو “كيف تتعامل مع ضيقة الصدر”؟، وجاءت الردود ما بين فنية، بمقاطع لعدد من الفنانين، وردود دينية، عما يشرح الصدر، كالتسبيح والسجود، وقراءة القرآن.
واتجه عدد من المعلقين إلى أجوبة أخرى طريفة، مثل “قهوة وبخور وعود”، و”ثنين بيتزا وكولا بارد”، “النوم”، “الترقية”، “السكن”، وغيرها.وفق “أخبار 24”.
كيف تتعامل مع ضيقة الصدر؟
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ١٦ أبريل، ٢٠١٧
وأجابت وزارة الصحة على السؤال بفيديو على نفس الحساب، أوضحت فيه أن 50 ألف مريض “ضايق صدره” يزور المستشفيات سنويا، وحذرت من أن ذلك قد تؤدي إلى الوفاة، وحددت بعض أسبابه، ومنها الربو الذي يمكن علاجه في المنزل دون الحاجة للحضور للطوارئ، نافية أن يكون استخدام “بخاخ الربو” يؤدي إلى الإدمان.
أفضل طريقة للتعامل مع ضيقة الصدر.. التحكم فيها بالبيت والعيادة#لا_يردكpic.twitter.com/TnU3PrlxMP
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ١٦ أبريل، ٢٠١٧
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