يستمر قسم القيادة المدرسيه اليوم الأحد 19 /7//1438 هـ بإجراء المقابلات للمتقدمات للعمل الإشرافي ( قائدة – وكيلة ) للعام الدراسي القادم بمشاركة عددُُ من اللجان في الأقسام المختصة ، والجدير بالذكر أنها بدأت المقابلات من يوم الأربعاء هـ 15/7/1438 بتخصص مادة الرياضيات والحاسب ، وقد بدأ العمل بعد فرز غياب وقضايا المتقدمات متماشياً مع آليه ترشيح المتقدمات التي تنطبق عليهم الشروط . متمنين للجميع التوفيق والسداد ..
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اجراء المقابلات للمتقدمات للعمل الإشرافي
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