كرّمت مسؤولة التوعية بالإبتدائية الرابعة والعشرون الأستاذة فاطمة الظاهري بإشراف قائدة المدرسة الأستاذة أمل المقرن الطالبات المشاركات في مسابقة حفظ ثلاثين حديث نبوية و التي أطلقتها قسم التوعية الاسلامية ، والتي تهدف إلى تشجيع الطالبات على الرجوع للسنة النبوية والاستدلال بها في شؤون الحياة . وختمت مسؤولة التوعية بكلمة ألقتها على الطالبات تحثهم بالاشتراك في مثل هذه المسابقات لما لها من فضل عظيم وفائدة ملحوظة في حياتهم اليومية.
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تكريم الطالبات المشاركات في حفظ 30حديث نبوي
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