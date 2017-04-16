أكد رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والنشر طلب “الأمير عبدالله بن مساعد” رئيس الهيئة العامة للرياضة تقرير حول الأحداث الخاصة بالتنظيم الجماهيري للقاء مساء السبت بين الهلال والأهلي.
وتعالت أصوات شرفية أهلاوية مطالبة بفتح تحقيق للتصرف الغريب من قبل إدارة الملعب والأمن في استاد الملك فهد الدولي حيث تم منع مشجع أهلاوي من الدخول للمدرجات بسبب ارتداء قميص عليه شعار الملكي.
وكتب رجاء الله السلمي من خلال حسابه عبر تويتر:” سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يطلب تقريراً حول التنظيم الجماهيري لمباراة الهلال والأهلي وما تم تداوله عن منع بعض اللافتات “.
وكان الأهلي قد تمكن من تأجيل احتفالات الهلال بلقب دوري جميل هذا الموسم من خلال اسقاط الفريق الأزرق في فخ التعادل السلبي بالجولة الـ23 من دوري جميل ليقف أزرق الرياض على بعد نقطتين من التتويج.وفق “أخبار 24”.
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