أبدى اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي رغبته في العودة لتمثيل منتخب بلاده، بحسب ما أكده رئيس الاتحاد الرياضي السوري.
وأكد رئيس الاتحاد موفق جمعة أن السومة سيدعم صفوف منتخب بلاده في المواجهات المتبقية من تصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال وفقا لـ”فرانس برس”: “منتخب سوريا للجميع، والسومة أحد اللاعبين المميزين، وقد أعلن رغبته في المشاركة مع المنتخب”.
وكشف عن دور اللاعب الدولي فراس الخطيب، الذي عاد مؤخراً لصفوف المنتخب، في المحادثات التي تمت مع السومة لإقناعه بالعودة بصفته صديقاً مقرباً له.
يذكر أن السومة اعتذر أكثر من مرة عن الانضمام لصفوف منتخب بلاده، بعد تلقيه دعوة من الاتحاد السوري لكرة القدم قبل تصفيات المونديال.
ويحتل منتخب سوريا المركز الرابع في المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال روسيا، ولديه ثماني نقاط، وبقيت له ثلاث مباريات، مع كلٍّ من الصين وقطر في ماليزيا، ومع إيران في طهران.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج