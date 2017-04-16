حرص مدرب نادي الهلال السابق البلجيكي أريك جريتس، على الحضور الى المملكة لمساندة الزعيم الفريق الذي أشرف على تدريبه قبل ستة مواسم، فكان في مقدمة الحضور مباراة الكلاسيكو وتابع (العجوز) اللقاء من المنصة الرئيسيّة للملعب، مؤكدا أنه لم ينس حبه للهلال وجماهيره التي احبته كثيرا.
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