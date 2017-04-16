وافق مجلس الشورى اليوم (الأحد)، على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، المزمع تطبيقه، بعد إقراره، في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة.
وتضمن القرار الذي صدر خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة، مطالبا الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به.
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية، الذي سيُرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإصدار قرار ببدء العمل به، إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، خصوصًا بين صغار السن والناشئة، وبالتالي الحد من انتشار الأمراض بين مستهلكي تلك السلع.
وتشمل الضريبة سلع مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، حيث تهدف اقتصاديًا إلى توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية، منها خفض تكاليف العلاج.وفق “أخبار 24”.
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