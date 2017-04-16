ألزمت الهيئة الصحية الشرعية في الدمام اليوم (الأحد)، الطبيب المتسبب في وفاة الإعلامي محمد الثبيتي بدفع كامل دية القتل الخطأ، بعد أن ثبت لديها مسؤوليته عن الوفاة.
وصدر القرار بأن يسدد الطبيب المتسبب في الوفاة مبلغ الدية، وقدره 300 ألف ريال للورثة، إنهاء لدعوى الحق الخاص، كما ألزمته بسداد مبلغ 10 آلاف ريال لبيت المال، عقوبة في دعوى الحق العام.
يُذكر أن محمد الثبيتي توفي في مارس 2015، بعد أن أجرى عملية “خراج”، وأفاق من المخدر، إلا أن أحد أفراد الفريق الطبي، فصل عنه الأوكسجين لمدة 10 دقائق، حيث توقف قلبه عن النبض، وأعقب ذلك غيبوبة دامت أسبوعين إلى أن توفي.وفق “أخبار 24”.
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