أحبطت قوات حرس الحدود عملية تهريب 800 ألف قرص كبتاجون بواسطة شبكة إجرامية يقودها مواطن بمنطقة الجوف عبر حدود المملكة البرية مع الأردن.
وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم رصد مركبة عند تجاوزها خط الحدود السعودية، وتم على الفور اعتراضها بالدوريات المتقدمة ومحاصرتها والسيطرة على ركابها وعددهم أربعة أشخاص أردنيي الجنسية، قبل تمكنهم من مقاومة رجال الأمن بسلاحين، رشاش ومسدس، تم ضبطهما بحوزتهم.
وأضاف أن قوات الحرس ضبطت 800 ألف قرص كبتاجون مخفية داخل إطارات سيارات، لتسهيل إيصالها إلى مستقبليها بدحرجتها عبر حرم الحدود، مبينا أنه تم القبض على المدبر الرئيسي لمحاولة التهريب، وتبين أنه سعودي الجنسية، فيما تواصل الجهات الأمنية ملاحقة آخرين ثبتت علاقتهم بالجريمة.وفق “أخبار 24”.
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