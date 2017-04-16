ذكرت مصادر أن رجل الأعمال الشهير، الذي طالبته أمانة محافظة جدة بدفع أكثر من 226 مليون ريال؛ لتعدِّيه على أراضٍ حكومية، تقدم لديوان المظالم بمستندات تثبت ملكيته للأراضي.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن رجل الأعمال ذكر في المستندات والأوراق التي تقدم بها أنه حصل على أمر من الملك فهد بضم هذه الزوائد (الأراضي)، مطالباً أمانة المحافظة بشرائها.
وكان ديوان المظالم قد أوقف مطالبة أمانة جدة لرجل الأعمال بدفع 226.6 مليون ريال لتعدِّيه على ثلاثة شوارع وحديقة عامة لمدة 35 عاماً، حتى يتم الفصل في الدعوى المقامة منه.
يذكر أن أمانة جدة كانت قد ألزمت رجل الأعمال بدفع المبلغ بناءً على الأسعار الحالية للأراضي الكائنة بحي الشاطئ، الذي يعد أحد أغلى أحياء جدة، وأمهلته 15 يوماً للسداد أو الحجز على ممتلكاته.
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