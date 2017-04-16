أغلقت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 90 حساباً، بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعرضها أكثر من 45 ألف إعلان لسلع تجارية مغشوشة ومقلدة، وذلك خلال عام 2016.
وأوضحت الوزارة أن الحسابات التي تم إيقافها بمنصات “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، مبينةً أن الإيقاف وفَّر حماية لأكثر من 1.5 مليون شخص متابعي تلك الحسابات من التعرض للغش من قبل أصحابها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين إن الوزارة تتابع بصورة دقيقة كل الحسابات التي تعرض سلعاً مغشوشة وتتعامل معها؛ وذلك للحد من انتشار هذه السلع.
وأبان أن الوزارة أنهت إعداد مشروع نظام للتجارة الإلكترونية، وأحالته للدراسة من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل.وفق “أخبار 24”.
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