قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الأحد، إنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية، للقبض على الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول، الذي يعتدي فيه على والديه المسنَّين.
وأوضح أبا الخيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد ضبطه.
وكان مغردون تداولوا على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لشاب يضرب رجلاً وامرأة مسنين أمام المارة في أحد الشوارع، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض، وأن مَن تعرضا للاعتداء هما والدا الشاب.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج