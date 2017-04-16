أغلقت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف دراسة الدعوى المقدمة من محمد العويس الحارس الدولي، ضد نادي الشباب، وكذلك الدعوى المقدمة من نادي الشباب ضد اللاعب العويس.
ووفق مصادر خاصة بـ”الرياضية”، فإن القرار النهائي من اللجنة ينتظر أن يصدر خلال سبعة أيام، على أن يمنح الطرف المتضرر أحقية اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، خلال مدة أقصاها 21 يومًا. وتقدم العويس بدعوى ضد الشباب، معترضًا على البيان الصادر ضده قبل توقيعه للنادي الأهلي أواخر يناير الماضي، بينما تقدم الشبابيون بالدعوى احتجاجًا على الغيابات المتكررة للاعب. يشار إلى أن عقد العويس مع الشباب ينتهي في أواخر يوليو المقبل، حينها يحق للاعب الدخول في تدريبات فريقه الجديد الأهلي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج