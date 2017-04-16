أشاد عضو شرف النادي الأهلي، نواف بن عصاي، بالحارس ياسر المسيليم الذي ظهر بشكل رائع خلال مباراة فريقه مع الهلال في الجولة 23 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وقال نواف بن عصاي عقب نهاية اللقاء في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “المسيليم يحط خريبين وادواردو في مخباته”.
هذا وعزز الفريق الهلالي صدارته لبطولة دوري جميل برصيد 57 نقطة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 46 في المركز الرابع.وفق “النادى”.
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