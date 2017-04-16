أثارت قضية شيك الـ30 مليونا، الذي قدمته إدارة الراحل أحمد مسعود -رحمه الله- للهيئة العامة للرياضة ليتم تكليفها لموسم واحد برئاسة العميد، جدلًا واسعًا في الأوساط الاتحادية حول دخولها حساب النادي أو عدم دخولها إلى الحساب الخاص بنادي الاتحاد لتثير كالعادة البلبلة والانقسام في صفوف الاتحاديين.
من جهته أوضح نائب رئيس نادي الاتحاد عمر أحمد مسعود بأن التفاصيل ستذكر خلال الجمعية العمومية المقبلة متسائلًا عن كيفية تخفيضهم الديون واستطاعتهم تسجيل لاعبين خلال فترة التسجيل الأولى، وكتب ذلك عبر حسابه الشخصي بتويتر.وفق “المدينة”.
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