ظهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد المرزوقي وهو يؤم لاعبي الفريق الأول في صلاة المغرب عند وصولهم لملعب استاد الملك فهد استعدادًا للقاء الهلال، في صورة لاقت استحسان الوسط الرياضي، الذين اعتبروا حرص اللاعبين والرئيس على الصلاة يبعث رسالة بأن الصلاة قبل أي شيء حتى لو كانت أهمية المباراة أكبر من النقاط الثلاث.
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