قال أسامة هوساوي لاعب الهلال إن فريقه لعب مباراة الأهلي بدون ضغط، مضيفا أن التوفيق غاب عن فريقه خاصة في عدد من الفرص.
وتعادل الأهلي مع الهلال بدون أهداف في المباراة التي جرت السبت بالجولة 23 من دوري جميل للمحترفين.
وأضاف أن لاعبي الهلال أهدروا فرصاً كانت كفيلة بحسم لقب دوري جميل للمحترفين.
وقال عبد الله عطيف لاعب الهلال إنه ورفاقه كانوا لديهم أمل في حسم الدوري اليوم لكن التوفيق لم يكن حاضراً، مشددا أنهم سيحسمون اللقب قريبا.
فيما قال عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي إنهم حضروا من أجل الفوز على الهلال، مشددا أنه ورفاقه يريدون حسم المركز الثاني.
وقال الحارس ياسر المسيليم إن النقاط كاملة كانت هدف الأهلي، مشددا أن الخروج بتعادل مع الهلال ليس سيئاً.وفق “أخبار 24”.
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