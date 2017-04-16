استنكر ياسر الفهمي مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة قيام أمن ملعب الملك فهد الدولي، بمنع مشجع أهلاوي من الدخول بقميص يحمل كلمة “الملكي”، خلال مباراة الفريق اليوم أمام الهلال.
ويتنازع الأهلي والهلال على أحقيتهما بهذا اللقب، ويبرز كل منهما دلائله على تلك الأحقية خاصة الجانب الأهلاوي.
وقال الفهمي في تصريحات إذاعية بعد تعادل الهلال والأهلي سلبيًا ضمن الجولة الـ23 من دوري جميل: “فوجئنا اليوم بأن رجال الأمن طلبوا من أحد مشجعي الأهلي تغيير القميص لوجود كلمة الملكي عليه، رغم أن نفس الكلمة معروضة في مدرج الهلال، وسنرى إذا كان بالإمكان تقديم ما يحفظ حقوق جماهيرنا”.
وأضاف: “نستغرب هذه المهازل التي تحدث في كل مباراة وفي أكثر من ملعب وكأنه ليس هناك نظام، لقب الملكي ملك للنادي الأهلي، وهو الملكي الأصلي وغيره مزيف”.وفق “أخبار 24”.
وتابع مدير المركز الإعلامي الأهلاوي: “سنواصل الحفاظ على مكتسبات الأهلي التاريخية وسنتغنى بلقب الملكي، ولن نسمح لغيرنا بالسرقة”.
واختتم بالقول: “من يقف مع غيرنا لدعمه بطرق ملتوية، فنحن لنا طرقنا الرسمية، وسنتوجه للجهات الرسمية لوضع حد لكل من يعمل وفق ميوله”.
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