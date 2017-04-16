أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال رضاه عن أداء اللاعبين رغم التعادل أمام الأهلي 0-0 في الجولة الـ 23 من دوري جميل للمحترفين.
وقال دياز إن الحظ تخلى عن فريقه خلال المباراة، فضلا عن عدم التركيز في بعض الفرص والتي كانت كفيلة لحسم الفوز رغم صعوبة المباراة أمام الأهلي.
وأضاف دياز أن الهلال كان الأفضل والأخطر طوال المباراة، لكن كان ينقص ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت للفريق لأهداف.
على الجانب الآخر وصف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي التعادل أمام الهلال بالنتيجة الإيجابية.
وقال جروس إنه عمل على عدم فتح اللعب أمام الهلال نظرا لما يتمتع به لاعبوه من قدرتهم على استغلال مساحات اللعب.وفق “أخبار 24”.
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