ذكرت مصادر أن مجلس الشورى أقرَّ في جلسته الطارئة اليوم الأحد، مشروع فرض الضريبة الانتقائية، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر وفقا لـ”سبق” صدور بيان يوضح فيه الموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم وما اتخذه من قرارات بشأنها.
يذكر أن عدداً من الأعضاء تلقوا دعوة إلزامية لحضور جلسة اليوم الطارئة، فيما أكد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا صدور الدعوة، مشيراً إلى أن لائحة المجلس تتيح لرئيس مجلس الشورى دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة لمناقشة المواضيع العاجلة.
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