وصل قطارا الحرمين العاشر والحادي عشر إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث تم نقلهما إلى الورش الرئيسية بطريق المدينة المنورة، وذلك لضمهما للقطارات الخاضعة للتجربة الحركية بين رابغ والمدينة.
وقال مصدر بمشروع قطار الحرمين، وفقا لـ”عكاظ” إنه تم تشغيل الكهرباء لخط القطار من رابغ إلى عسفان، وجار العمل على تشغيل الكهرباء للمنطقة من عسفان إلى محطة القطار بجدة.
وأوضح أنه يتم حالياً تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية للقطار على جسر يبلغ عرضه 71 متراً، يربط محطة مكة المكرمة بالخطوط الرئيسية للقطار، سواء للقادم من المدينة المنورة أو المتجه إليها من مكة المكرمة أو جدة.
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