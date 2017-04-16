أفادت مصادر بإصابة فتاة بثلاث طلقات نارية، أثناء وقوفها مع والدتها أمس الأول الخميس أمام منزل أقارب لهم بحي الجامعة بجدة في انتظار سيارة تقلّهم للمنزل.
وقالت المصادر إن الطلقات النارية أطلقها أحد رجال الأمن خلال عملية مداهمة كانت تنفذها الأجهزة الأمنية لموقع عمالة مخالفة بالحي، حيث أصابت الطلقات الفتاة بالخطأ، مبينةً وفقاً لصحيفة “عاجل” أنه تم نقل الفتاة لإحدى المستشفيات القريبة.
وأضافت أنه تم إجراء عملية جراحية للفتاة لاستخراج الطلقات من جسدها، حيث إن حالتها الصحية تتحسن فيما لا تزال تحت العناية الطبية بالمستشفى.
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