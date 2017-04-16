أنهت شركات التأمين عملية الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات شركة “نجم”، لتطبيق قرار الخصم على أصحاب السجلات النظيفة للأفراد، الذي بدأ سريان العمل به مطلع أبريل الجاري.
وأبانت مصادر بحسب صحيفة “عكاظ”، أن عملية الربط ستتيح للشركات الحصول على معلومات دقيقة بشأن انخفاض عدد الحوادث مع بدء تطبيق الخصم على أصحاب السجلات النظيفة بعد شهر تقريباً.
وأكدت شركات التأمين السعودية التزامها باعتماد مدة 30 يوماً من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمَّن له وخصم الولاء، فضلًا عن عدم العمل بشرط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع للاستفادة من الخصم.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر أن آلية خصم النقاط التي ستقدمها الشركات لا تشمل جميع المركبات المملوكة للشخص الواحد، وإنما تختص بالسيارة المؤمَّنة دون غيرها.
وأشار إلى أن شركات التأمين تعطي خصومات لشركات النقل أو التأجير أو غيرها وفقاً لبيانات الحوادث للسائقين، لافتاً إلى أنه يتم دراسة ملفات الشركات للتعرف على عدد الحوادث قبل وضع التسعيرة ونسبة الحسم.
وأبان أن شركة “نجم” التي تباشر الحوادث تعمد لتزويد جميع الشركات بالتقارير المتعلقة بالحوادث لحملة وثائقها بشكل شهري، وبالتالي فإن الحصول على معلومات بشأن تراجع نسبة الحوادث سيكون مع نهاية أبريل الجاري.
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