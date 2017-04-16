أوقفت المحكمة الإدارية بجدة قرار أمانة المحافظة مطالبة رجل أعمال شهير بـ226.6 مليون ريال لتعدِّيه على ثلاثة شوارع وحديقة عامة، حتى الفصل في الدعوى المقامة.
وكانت أمانة جدة قد ألزمت رجل الأعمال بدفع المبلغ بناءً على الأسعار الحالية للأراضي في حي الشاطئ، الذي يعد أحد أغلى أحياء جدة، وأمهلته 15 يوماً للسداد وإلا يتم الحجز على ممتلكاته.
يذكر أن لجنة من أمانة جدة والشؤون البلدية كانت قد وقفت ميدانياً على تعديات رجل الأعمال على أراضٍ حكومية، بعد أن تداول مغردون على “تويتر” شكوى تفيد بتعدِّيه على ثلاثة شوارع وحديقة صغيرة في حي الشاطئ بجدة وضمّها لقصره قبل 35 عاماً.وفق “أخبار 24”.
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