تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لشاب يضرب رجلاً وامرأة مسنين أمام المارة في أحد الشوارع، مشيرين إلى أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض، وأن مَن تعرضا للاعتداء هما والدا الشاب.
وأظهر الفيديو شاباً ورجلاً وامرأة مسنين يقفون بجوار سيارة بأحد الشوارع، وأمسك الشاب بعصا ضرب بها الرجل، وبعدما تمكنا من نزع العصا من يده، قام بضرب المرأة على وجهها، دون أن تتضح ملابسات الفيديو.
وفيما انتقد مغردون تصرف الشاب وقيامه بالاعتداء على اثنين من كبار السن، دعا آخرون إلى التريث وعدم إطلاق الأحكام قبل معرفة ملابسات المقطع، مشيرين إلى أنه ربما يكون الشاب مريضاً نفسياً.
وفق “أخبار 24”.
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