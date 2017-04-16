قالت مصادر إن المحكمة الجزائية بجدة ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، محاكمة المتهمين الـسبعة، في قضية دهس رجل الأمن في كورنيش جدة، وذلك بعد إحالتها لها من قِبل الادعاء العام.
وأوضحت أن المدعي العام بجدة وجَّه للمتهمين عدداً من التهم، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياض” أن المدعي واجه بعض المتهمين بمجموعة من الأدلة تثبت تورطهم في عملية الاعتداء على رجل الأمن، وذلك بعد أن أنكروا مشاركتهم في الاعتداء.
وأضافت المصادر أن اثنين من المتهمين اعترفوا بتورطهم في الاعتداء على رجل الأمن، وأنه تم إرفاق السوابق المسجلة في سجل أحد المتهمين ضمن ملف القضية.
يذكر أن التحقيقات مع المتهم الأول- ويدعى “صديق الرشيدي”- كشفت عن تسجيل أربع سوابق عليه، من بينها عقوق الوالدين وقضايا أخلاقية مختلفة، وهو ما دفع المدعي العام للمطالبة بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج