علقت وزارة التعليم على التعميم الذي أصدرته مؤخراً؛ بإلزام العاملين بالقطاعات التعليمية في المناطق كافة بالتوقيع خطياً في دفاتر الحضور والانصراف، مؤكدةً أن التوقيع الخطي لن يكون بديلاً عن البصمة المطبقة حالياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” أرفق معها صورة من التوجيه الجديد، إن التعميم الصادر بمتابعة حضور وانصراف الموظفين، خاص بالقطاعات داخل ديوان الوزارة فقط، ولا يتعارض مع تطبيق البصمة في بعض إدارات جهاز الوزارة.
وألزم التعميم الصادر من الوزارة كل موظف بكتابة اسمه بخط يده في الكشوفات بالترتيب حسب الحضور وتدوين توقيت حضوره، مع إلزام المسؤول في الجهة بإقفال بيان الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحاً، على أن يقوم الموظفون المتأخرون بالتوقيع بعد إقفال البيان وتدوين الوقت الفعلي لحضورهم.
وتضمن التعميم إلزام الجهات الخاصة بها بحصر أيام الغياب وساعات التأخر يومياً لكل موظف، وحفظها بملف خاص ومساءلة الموظف عن سبب تأخره مع حسمها عليه في حالة وصولها لقرابة 8 ساعات طوال الشهر، كما نوه إلى احتمالية تحويل الموظف إلى التحقيق في حال تكرار غيابه أو تأخره عن العمل.وفق “أخبار 24”.
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