عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان “توطين مكاتب تأجير السيارات” في مدينة الرياض، استطلعت من خلالها آراء ومقترحات ملاك مكاتب تأجير السيارات؛ بشأن توطين القطاع بالكامل.
وشارك في الورشة ممثلون من وزارتي الداخلية والشؤون البلدية وهيئة النقل؛ حيث بحثوا سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، واحتساب طلاب الجامعات في نظام العمل الجزئي، إضافة إلى بحث تطبيق التوطين بحسب التوزيع الجغرافي.
وناقشت الورشة التحديات التي تواجه توطين هذا القطاع والتأكيد على أهمية تنظيمه بما يعود بالنفع على الجانبين المجتمعي والأمني، كما استعرضت التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، أنهم يعملون على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة.
وكشف الشافي عن أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للراغبين في الاستثمار بمكاتب تأجير السيارات، وذلك في سبيل قصر العمل في ذلك المجال على السعوديين فقط.وفق “أخبار 24”.
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