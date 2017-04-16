أطلقت شركات استقدام خدمة جديدة تتيح للأسر استئجار ممرضات للعمل في التمريض المنزلي، بأسعار تتفاوت بين 50 إلى 70 ريالاً للساعة الواحدة؛ للعناية بالمرضى وكبار السن.
واشترط الإعلان الذي لقي إقبالاً واسعاً من بعض الأسر وفقاً لما أعلنته الشركات، عدم تشغيل الممرضات كعاملات منزليات، كما أفاد أن الممرضة يمكن أن تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة مع إمكانية الطلب لمدة شهر براتب يصل إلى 2300 ريال.
وأكدت الشركات، التي بدأت في إطلاق تلك الخدمة، أن جميع الممرضات اللاتي تقدمن للخدمة تمكن من اجتياز اختبارات صحية، علاوة على أنهن يحملن مؤهلات تخولهن نظاماً للعمل كممرضات؛ حيث إن استقدام الممرضات يخضع لضوابط نظامية ويتطلب شهادات صحية.
من جانبه، أوضح مسؤول التسويق في إحدى الشركات المعلنة عن الخدمة مهند المزين وفقاً لـ “عين اليوم”، أن أغلب طالبي الخدمة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومَن يعانون أمراضاً مزمنة خاصة الأطفال.
وبيّن المزين أن تقديم تلك الخدمة كان مقصوراً فقط على المراكز الطبية الخاصة، لكن مع زيادة أعداد بعض الممرضات عن حاجة المراكز ووجود طلب من الأسر، ابتكرت الشركات أسلوب تقديم العناية للمريض والإشراف عليه داخل المنزل.
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