كشف الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أنه تم تقليل ديون النادي بنسبة 25% بعد دفعه أكثر من 280 مليون ريال، رافضاً فكرة تسليم نادي النصر لهيئة الرياضة بعد الإعلان عن رحيله في نهاية الموسم.
وأوضح في حديثه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام التعاون في الجولة 23 من دوري جميل، أن الديون ليست حجة أمام أي مرشح يرغب في رئاسة النادي الذي بات مفتوحا للجميع، مؤكداً أن النصر مهره غال جداً.
وأضاف أن هناك أعضاء شرف بالنادي وعدوا بتقديم الدعم المالي للنادي والموسم انتهى ولم يقدموا ما وعدوا، مؤكداً رغبته الصريحة في الاستقالة من رئاسة النادي.
وحول قضية لاعب وسط الفريق عوض خميس، أكد أنه إذا جاء قرار عكس رغبة النادي سيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مبيناً أن موقف ناديه قوي جدا.وفق “أخبار 24”.
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