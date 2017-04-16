حسم التعادل السلبي نتيجة الكلاسيكو الذي أقيم بين النادي الهلال ونظيره الأهلي مساء اليوم السبت على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة 23 من دوري “جميل”.
جاءت المباراة بين الفريقين في شوطي المباراة حماسية وسط حذر وضغط متبادل بين لاعبي الفريقين لتنتهي بالتعادل السلبي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال 57 نقطة ويفصله عن بطولة الدوري نقطتان فقط، فيما أصبح رصيد الأهلي 46 نقطة محتلا بها المركز الثالث.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج