طلب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم فان مارفيك من مساعده رول كومانس ومدير المنتخب زكي الصالح الاطلاع على مكان الاقامة وملاعب التدريب في المدينة الاسترالية اديلايد التي ستحتضن مواجهة “الاخضر” امام استراليا في الثامن من يونيو المقبل الموافق 13 رمضان المقبل، اذ سيغادران اليوم السبت للوقوف على جميع التجهيزات التي ينفذها الجهازان الاداري والفني قبل المباراة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في روسيا من دون المشرف العام طارق كيال بسبب التنظيمات الجديدة التي تم تنفيذها منذ معسكر بانكوك بعد التنسيق بين مجلس ادارة اتحاد الكرة والادارة المشرفة.
وتشير “الرياض” الى ان المدرب مارفيك منح الصلاحيات كاملة للإداري زكي الصالح في تنفيذ برنامج المنتخب فنيا، اما كيال فسيكتفي بالجوانب التنظيمية داخل الجهاز الإداري فقط.
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