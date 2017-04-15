أكدت مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أن العائد المالي الكبير الذي سيتسلمه الناديان في بطولة السوبر شجع الاتحاد على إقامة النسخة الخامسة في أبو ظبي لأول مرة خلال شهر يناير 2018 بعدما احتضنت لندن النسختين الثالثة والرابعة وفاز الهلال بالأولى أمام النصر -1صفر وتوج بالثانية الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 فيما شهد ملعب الشرائع بمكة المكرمة النسخة الأولى وفاز بها الفتح على الاتحاد بالشوطيين الإضافيين 3-2، قبل أن تقام الثانية في مدينة الرياض وفاز بها الشباب أمام النصر بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 1-1.
وقالت المصادر: “سيحصل البطل على حوالي مليوني ريال فضلا عن حصة الاتحاد السعودي التي ستكون مجزية، وهذا المبلغ أكثر من مبالغ النسختين السابقتين”.
واضافت: “مجلس أبو ظبي الرياضي لعب دورا كبيرا في الاستضافة تقديرا للعلاقة الكبيرة بين السعودية والإمارات واللحمة التي تربط البلدين في مختلف المجالات”.
وعلمت «الرياض» أن المداخيل المالية التي سيحصل عليها الاتحاد السعودي من الراعي لمواجهة السوبر بين بطلي كأس الملك و»دوري جميل» بلغت 12 مليون ريال بما فيها نصيب الناديين اللذين سينقلهما الاتحاد إلى ابوظبي بطائرتين خاصتين قبل المباراة بـ48 ساعة والعودة بعد نهايتها مباشرة، وستكون اقامة الفريقين في فندقين مختلفين خمسة نجوم وهناك هدايا سحب للجماهير الحاضرة والجائزة لأفضل لاعب.
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