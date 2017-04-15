أعلن صندوق التنمية العقارية صدور الموافقة بتخصيص 7,700 طلب لمتقدمين جدد ليصل مجموع الذين تمت الموافقة عليهم خلال حملة ( سكني ) الى 23,100 مستفيد وهو ما يقارب نسبة ال 30% من الـ 85 ألف منتج سكني المستهدف تحقيقه في عام 2017م.
وخلال المؤتمر الذي اقيم اليوم بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ،أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، الأستاذ أيهم اليوسف، عن توقيع صندوق التنمية العقارية لاتفاقيات تمويل مع شركتي أملاك العالمية وشركة سهل وانضمامهما إلى شركاء الصندوق من البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة للمساهمة في تنفيذ برنامج التمويل المدعوم، ليصبح عدد شركاء الصندوق أحد عشر شريكاً.
وأكد أيهم اليوسف على أن كافة البنوك وشركات التمويل التي تعاقد معها الصندوق تمنح قروض تمويلية متوافقة مع الشريعة.
وأشار اليوسف إلى انتشار معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تستند على أية حقائق، ودعى المشرف العام الجميع إلى اعتماد مبدأ ” التجربة الشخصية وعدم الاستماع إلى الإشاعات” وطلب من كل مستفيد أن يقوم بتجربة الحاسبة بشكل شخصي على موقع الصندوق الإلكتروني والتعرف على مقدار الدعم المستحق ليتحقق ويتبين له أن مايثار ليس له أي أساس من الصحة.وفق “أخبار 24”.
وأكد اليوسف على أن التمويل المدعوم يهدف في الأساس إلى تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات كحد أقصى، وتقديم الدعم الكامل لذوي الدخل المحدود والمتوسط لضمان عدم تحملهم أي تكاليف إضافية على أصل قيمة القرض، وأعطى اليوسف مثالاً قائلاً: 1,667 ريال سعودي فقط هو قيمة القسط الشهري على مدة 25 سنة للمواطن الذي يقترض نصف مليون ريال سعودي ودخله الشهري 10 آلاف وعدد أفراد أسرته ستة أشخاص.
ويستهدف الصندوق، في إطار خطة التحول لمؤسسة تمويلية،استثمار رأس ماله في مشاريع القطاع العقاري للاعتماد على ذاته في مضاعفة رأس ماله واستخدام عوائد الاستثمارات في خدمة المواطنين.
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