يكشف المتحدث باسم التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري، معلومات وأرقاماً وإحصاءات جديدة، عن عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، خلال لقائه ببرنامج “مع تركي الدخيل” على قناة “العربية” المقرر بثّه مساء غدٍ الأحد.
وأكد عسيري عبر لقطات مقتطفة من المقابلة أن الحوثيين يهدفون للسيطرة على الحكومة والدولة اليمنية، ليسيطر من خلفهم النظام الإيراني، ويتم تحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية إيرانية تنطلق من خلالها الاعتداءات على الأراضي السعودية.
وأشار إلى أن عمليات إعادة الأمل لليمن تستهدف كذلك مسلحي تنظيم القاعدة، حيث فقدت القاعدة 800 من عناصرها خلال العامين الماضيين بينهم مقاتلون.
وجدد عسيري التأكيد على الهدف الرئيسي لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهو تخليص المواطن اليمني من المليشيات الانقلابية.وفق “أخبار 24”.
#أحمد_عسيري #الأحد #مع_تركي_الدخيل على #العربية pic.twitter.com/6Hs3e6G56d
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ١٤ أبريل، ٢٠١٧
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