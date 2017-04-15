أبدى مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد، عادل عصام الدين، حزنه الشديد لضياع العديد من النقاط على الفريق الاتحادي خلال بطولة جميل للموسم الحالي، والتي كانت كفيلة بأن يكون العميد منافسًا شرسًا على بطولة الدوري.
وقدّم عادل عصام الدين التهنئة لجماهير الاتحاد بعد تحقيق الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 23 من دوري جميل، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مبروك إضافة 3 نقاط مستحقة، واحسرتاه على نقاط ضاعت”.
من جانبه، قام الناقد الرياضي، عدنان جستنية، بالرد على تغريدة مدير المركز الإعلامي الاتحادي، حيث أكد أنّ الفرق المنافسة استفادت كثيرًا من نقاط الاتحاد المُهدرة، وغرد قائلا “أبو لمى، لا تقول يا حسرتاه قول يا حظهم من استفادوا”.
هذا ورفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ، فيما توقّف رصيد القادسية عند النقطة 24 في المركز 10.وفق “المواطن”.
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