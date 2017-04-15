قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تكريم لاعبه المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، بارتداء شارة القيادة في مباراة الفريق التي تجمعه مع القادسية في الجولة الـ23 من دوري جميل السعودي للمحترفين تزامنا مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ23.
وانهالت التهاني على اللاعب المصري كهربا بمناسبة حلول موعد عيد ميلاده الـ23؛ حيث هنأه الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الآسيوي بتلك المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل نادي الاتحاد لتكريم لاعبيه، نظير ما يقدمونه من مستويات جيدة، هذا الموسم، رغم الظروف التي يمر بها النادي.
وبدأ الاتحاد من الجولة الماضية، تكريم محترفيه عندما منح شارة القيادة للكويتي فهد الأنصاري في مباراة الجولة الـ22 والتي جمعت الفريق أمام النصر وانتهت بالتعادل 1 ـ1 .وفق “عاجل”.
وتعتزم إدارة الاتحاد منح شارة القيادة للتشيلي فيلانويفا، في مباراة الجولة الـ24، عندما يحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق.
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