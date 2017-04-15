أعرب رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، عن سعادته الغامرة بتحقيق الفريق الاتحادي الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة 23 من دوري جميل.
وفي تصريحاته عقب نهاية اللقاء، كشف باعشن عن نبأ سعيد للجماهير الاتحادية، حيث أكّد أنّ مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا وافق على تجديد عقده مع النادي، وسيتم حسم الأمر مع وكيل أعماله الأسبوع المقبل.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه سينتظر حتى نهاية الموسم من أجل توضيح عديد الأمور التي تهم الشارع الرياضي الاتحادي، وقال باعشن “بعد الموسم سأوضح كل الأمور بالدلائل، وسترون حقيقة ديون الاتحاد”.وفق “المواطن”.
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