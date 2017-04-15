علمت مصادر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصبحت أكثر دقة تجاه الرخصة المقدمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية المشكلة التي وقعت لرخصتي الأهلي والنصر وعليهما مستحقات مالية غير محسومة وعلى الرغم من ذلك منحا رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2014-2015، وكشفت مصادر آسيوية أن الاتحاد أصبح يركز على الملفات التي ترفع له من الأندية السعودية بخصوص الحصول على الرخصة بعد تقديم الأهلي والنصر معلومات غير صحيحة وأرسلا ملفاتهما بعدم وجود أي التزامات مالية، وهي المعتمدة من مكاتب محاسبين قانونين معتمدين ما أثر على نادي الاتحاد وحرمه المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م.
وكان الاتحاد الآسيوي قد عرض على الاتحاد السعودي لكرة القدم في ورشة عمل بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل حوالي الشهر.وفق ” الرياض”.
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