انتهت فعاليات ملتقى ألوان ينبع الصناعية ضمن مهرجان الزهور والحدائق بالهيئة الملكية بينبع والتي لاقت استحسان الجميع لما للأسماء المشاركة من قيمة تاريخية وجمالية بالساحة التشكيلية والتي أثرت في هي هذا الملتقى الساحة لاسيما وأن الفنانين والفنانات كانت ورشهم مباشرة أمام الجمهور وأمام أكبر سجادة زهور في العالم.
المشرف على ملتقى ألوان ينبع الصناعية المهندس التشكيلي يوسف إبراهيم أبدى سعادته بالتفاعل الكبير والحضور المميز للمهرجان حيث قال : تعتبر هذه هي النسخة الأولى وبإذن الله ستتوالى النسخ لملتقى ألوان ينبع الصناعية . وسيكون القادم أفضل وأرقى وفعلا بدأت الاجتماعات مع بعض المسؤلين للتحضير لفعالية باذن الله ستكون هي الأفضل والأرقى .وهذا هو ديدن رجالات ينبع الصناعية وهو البحث عن التميز والتفرد في كل مناحي الحياة بالمدينة وكل ما يمس الإنسان بها .
وأضاف أن هذا النجاح ما كان إلا بفضل من الله ثم بدعم واضح وكبير ومتابعة دقيقة من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف ودعم سعادة مدير عام التشغيل والصيانة المهندس صالح بن عبدالله الزهراني .
والجدير بالذكر أن الفنانين المشاركين هم من نخبة النخبة من فناني المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج وبعض الدول العربية وهم الفنان الرائد هشام بنجابي من جدة , والفنان الرائد صالح النقيدان من القصيم ,والفنان القدير محمد الرباط من جدة, والفنانة القديرة مهدية آل طالب من المنطقة الشرقية , والفنانة منال الشريعان من الكويت ,والفنان محمد العبلان من جدة , والفنان عبدالعزيز سندي من جدة, والفنان أحمد شويل من جدة , والفنان محمد الحارثي من الطائف , والفنان عبدالله الحجي من القصيم , والفنانة أمل فلمبان من جدة, والفنان خالد الأمير من جدة, والفنانة نجوى رشيد من ينبع الصناعية , والفنانة منيرة الحبسي من الطائف ,والفنانة سميرة القرشي من الطائف , والفنانة فاطمة العواد من ينبع الصناعية ,والفنان توفيق الحميدي من الأحساء…والفنان احمد الخزمري من جدة ,والفنان محمد شراحيلي من أبها , والفنان محمد الشهري من جدة ,والفنان فهد الجابري من المدينة المنورة , والفنان سعد الملحم من الخرج , والفنان عبدالله الأحمري من الرياض , والفتان أحمد البار من المدينة المنورة, والفنان عادل حسينون من المدينة المنورة, والفنان فهد خليف من جدة ,والفنانة ملك عابدة من سوريا ,والفناتة أحلام المشهدي من الدمام ,والفنانة سعاد أبو دية من ينبع ,والفنان محمد بوقس من المدينة المنورة, والفنان عمر كمال الدين من السودان , والفنانة مها العسكر من الرياض, والفنان عبدالعزيز العمري من الرياض . والفنانة ثنوى القرعاني من تبوك, والفنان رائد الأحمري من الطائف , والفنان صادق غالب من اليمن .
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