ضبطت إدارة المرور بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، مواطناً ارتكب مخالفة التفحيط بسيارته والتجول بها في الأحياء، وغيَّر معالم السيارة بوضع ملصقات لزواجه عليها، كما أزال لوحاتها لعدم الاستدلال عليها من قبل الجهات الأمنية.
وأوضح مدير مرور القريات العقيد عبدالعزيز البريذع أنه تم ضبط المواطن عقب عملية متابعة ورصد في أحد أحياء المحافظة، مبيناً أنه تمت إحالة قضيته لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، ومؤكداً حزم إدارة المرور في تنفيذ العقوبات الرادعة لمثل هذه المخالفات.
من جانبه، كشف مصدر بحسب “سبق”، أن الجزاءات المالية التي ستُطبق بحق المواطن المقبوض عليه ستفوق الـ30 ألف ريال.
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