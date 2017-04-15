وضعت وزارة التعليم 11 إجراءً لرصد حضور وغياب الموظفين والموظفات بقطاعاتها المختلفة، من بينها إحالة الموظف للتحقيق في حال تكرر تأخره أو غيابه عن العمل واستنفاد جميع الطرق لتقويمه.
وقالت مصادر إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه مؤخراً باعتماد الإجراءات الجديدة، مستنداً إلى تعميم سابق في هذا الخصوص، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أن من بين الإجراءات كتابة الموظف اسمه بالحاسب الآلي، ثم كتابة اسمه بخط يده، مع تحديد موعد الحضور والانصراف.
وأبانت أن الإجراءات تضمنت إقفال بيان الحضور عند الثامنة صباحاً، ويدون الموظفون المتأخرون بياناتهم ومواعيد حضورهم عقب الإقفال كل حسب موعد حضوره، وأن يتم رصد التأخر والغياب يومياً والاحتفاظ به في ملف خاص.
وأوضحت المصادر أنه سيتم جمع دقائق وساعات التأخر والخروج المبكر قبل نهاية الدوام، ومساءلة الموظف عنها، وأنه في حال عدم الاقتناع بالعذر المقدم من الموظف يتم حسم ساعات التأخير إذا بلغت جملتها 7 ساعات، إضافة لتنبيه الموظف.
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