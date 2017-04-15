احتل أثرياء المملكة سواء عائلات أو أفرادا قائمة “فوربس” للأثرياء العرب لعام 2017، وذلك عقب تعافي أسعار النفط، بحسب تحليلات المجلة.
وكشفت قائمة فوربس السنوية الثانية للعائلات العربية الثرية المؤثرة في اقتصادات الدول العربية، عن احتلال العائلات السعودية 9 مراكز بين أكبر 10 عائلات ثرية في المنطقة، بصافي ثروة إجمالية قدره 25.7 مليار دولار.
وقد جاءت القائمة على النحو التالي:
1- عائلة سليمان العليان:
من السعودية بثروة قدرها 8 مليارات دولار، مصدرها الشركات المساهمة العامة، تملك عددا من التوكيلات لشركات عالمية، وناشطة في سوق الأسهم.
2- عائلة الشايع:
من الكويت بثروة قدرها 5 مليارات دولار، ومصدرها الامتيازات التجارية، حيث تمتلك 75 ترخيصا لعلامات تجارية عالمية مثل “مذركير” و”ستاربكس”.
3- عائلة إسماعيل أبو داوود:
من السعودية بثروة قدرت بـ 4 مليارات دولار، ومصدرها الامتيازات التجارية، حيث تملك تراخيص علامات تجارية شهيرة مثل “جيليت” و”كرست”.
4- عائلة عبداللطيف جميل:
من السعودية بثروة قدرت بـ 2.2 مليار دولار، ومصدرها توكيل تويوتا وعدة مشاريع أخرى، آخرها في مجال الطاقة الشمسية.
5- عائلة الدباغ:
من السعودية بثروة قدرت بـ 2 مليار دولار، ومصدرها متنوع ما بين موروث ومتنامٍ، تدير أكبر مزارع الدواجن في المملكة، وتمتلك أكبر منتج لزيوت التشحيم، وموزعة لمنتجات “نيسان”.
6- عائلة العجلان:
من السعودية بثروة قدرها 2 مليار دولار، مصدرها الاستثمار في الملابس والعقارات، كما تملك تراخيص العلامتين التجاريتين “فيراري” و”مازاراتي”.
7- عائلة الراشد:
من السعودية بثروة قُدرت بـ 2 مليار دولار، مصدرها استثمارات في العقارات وقطع السيارات والمواد الغذائية (برجر كينغ وهارديز).
8- عائلة المهيدب:
من السعودية بثروة قدرت بـ 1.7 مليار دولار، ومصدرها الاستثمارات المتنوعة والموروثة ما بين المواد الغذائية والحديد والخشب.
9- عائلة العقيل:
من السعودية بثروة قُدرت بـ 1.5 مليار دولار، ومصدرها الاستثمارات في قطاع التجزئة، وأشهرها متاجر “جرير”.
10 عائلة شربتلي:
من السعودية بثروة قدرها 1.3 مليار دولار ومصدرها الاستثمارات والعقارات، ومن المستثمرين في بنك الرياض السعودي.
وعلى مستوى قائمة فوربس للأفراد الأكثر ثراءً لعام 2017، ارتفع صافي الثروات الإجمالي للأثرياء العرب بنسبة 29.2 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار، وتوزعت على 42 ثرياً.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على معظم القائمة بصافي ثروات لـ 10 أثرياء مجتمعين قدره 42.1 مليار دولار، يليهم الأثرياء الإماراتيون، بصافي ثروات وصل إلى 27.3 مليار دولار. كما برز لبنان بوصفه البلد الذي احتوى على أكبر عدد من أصحاب المليارات قياساً إلى عدد السكان.
وجاءت قائمة العشرة الأوائل كالتالي:
1- الأمير الوليد بن طلال:
بصافي ثروة 18.7 مليار دولار، وصُنفت استثماراته بالعصامية.
2- ماجد الفطيم وعائلته:
مستثمر إماراتي بصافي ثروة 10.6 مليار دولار، ومصدرها استثمارات عقارية وتجزئة.
3- محمد العمودي:
مستثمر سعودي بصافي ثروة وصل إلى 8.1 مليار دولار من النفط والاستثمارات المتنوعة الأخرى.
4- عبدالله بن أحمد الغرير وعائلته:
مستثمر إماراتي بصافي ثروة 6.8 مليار دولار من خلال استثمارات متنوعة.
5- ناصف ساويرس:
مستثمر مصري بصافي ثروة بلغ 5.6 مليار دولار من استثمارات في الإنشاءات والكيمياويات، وهي ثروة موروثة ومتنوعة.
6- سهيل بهوان:
مستثمر من سلطنة عمان بصافي ثروة قُدر بـ 4.1 مليار دولار من الاستثمارات المتنوعة.
7- عبدالله الفطيم:
مستثمر إماراتي بصافي ثروة وصل إلى 4.1 مليار دولار، ومصدرها وكالات السيارات والاستثمارات الأخرى.
8- نجيب ساويرس:
مستثمر مصري بصافي ثروة بلغ 3.9 مليار دولار، ومصدرها الاتصالات.
9- الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير:
مستثمر سعودي بصافي ثروة بلغ 3.8 مليار دولار من استثمارات في مزارع الألبان.
10- حسين سجواني:
مستثمر إماراتي بصافي ثروة 3.7 مليار دولار من الاستثمار في العقارات.
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